Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı

Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinde iki ve kentin güneyinde iki olmak üzere ayrı adreslere eş zamanlı baskın düzenlendiğini söyledi.

Baskınların Kerkük merkezindeki Uruba ve Hurriye semtleri ile kentin güneyindeki Rıyad beldesinde düzenlendiğini kaydeden Garip, 4 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade etti.

Garip, ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildiklerini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 terörist yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:12:08. #1.15#

title