- Kerkük'te Devlet Hastanesine Roketli Saldırı: 3 Yaralı
- Kerkük'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralıKERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
- Kerkük'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralı
KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Irak'ın Kerkük şehrinin merkezinde bulunan Azadi Devlet Hastanesine yönelik roket saldırısında 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda roketatar RPG 7 kullanıldı. Saldırganlar gerçekleştirdikleri eylemin ardından izlerini kaybettirerek kaçtı. Güvenlik güçleri olayın faillerini bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı.
Kerkük'ün güneybatısında son 3 günde güvenlik güçlerine yönelik 3 silahlı saldırı ve dün geç saatlerde ise şehir merkezinde bir saldırı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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