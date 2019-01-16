Kerkük'te Deaş Saldırısında 7 Polis Yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bir otoyola yerleştirilen mayının polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ile Reşad kasabası arasında DEAŞ militanları tarafından otoyola döşenen bir mayının, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda 7 polisin yaralandığını belirten Macid, yaralıların Kerkük ve çevre hastanelere kaldırıldıkları bilgisini verdi.

DEAŞ, polislere ait 3 eve bombalı saldırı düzenledi

DEAŞ'ın ayrıca Kerkük'ün güneyindeki Rıyad kasabasına bağlı Ed-Dahiriyye köyünde polislere ait 3 eve bombalı saldırı düzenlediğini aktaran Macid, gece yarısından sonra köye sızan terör örgütü militanlarının, polis memurlarının evlerinin çevresine yerleştirdikleri bombalı düzenekleri uzaktan kumandayla infilak ettirdiklerini kaydetti.

Macid, hedef alınan evlerde şans eseri kimsenin bulunmaması sonucu can kaybının olmadığını söyledi.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Kaynak: AA