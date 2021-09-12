Kerkük'te DEAŞ saldırısında 3 polis öldü - Haberler
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Kerkük'te DEAŞ saldırısında 3 polis öldü

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Kerkük'te DEAŞ saldırısında 3 polis öldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak Federal Polis gücüne ait bir kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü Deaş'ın Irak Federal Polis gücüne ait bir kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Dakuk ilçesi Şıbeçe Vadisi yakınlarında Irak Federal Polis gücüne ait bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 3 polisin öldüğü ifade edildi.

Saldırıdan sonra teröristlerin kullandıkları araçlarla bölgeden uzaklaştıkları aktarılan açıklamada, bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri
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