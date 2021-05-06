Kerkük'te DEAŞ saldırısı sonrası petrol kuyularının güvenliğinden sorumlu polisler hakkında soruşturma

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası iki petrol kuyusunun güvenliğinden sorumlu polisler hakkında "ihmal" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası iki petrol kuyusunun güvenliğinden sorumlu polisler hakkında "ihmal" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki iki petrol kuyusuna düzenlenen DEAŞ saldırısında bazı polislerin "ihmal" suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde petrol kuyularının güvenliğini sağlayan Irak polis gücü alay komutanı hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Garip, bölgede görev yapan bazı polis mensuplarını da kapsayan soruşturmanın daha da genişletileceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın dün Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde bulunan iki petrol kuyusuna düzenlediği saldırıda 1 polis hayatını kaybetmiş, 2 polis ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb