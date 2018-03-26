Kerkük'te Deaş Saldırısı: 5 Ölü
Terör örgütü DEAŞ militanlarının, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde pusu kurarak Haşdi Şabi güçlerinden 5'ini öldürdüğü belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ militanlarının, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde pusu kurarak Haşdi Şabi güçlerinden 5'ini öldürdüğü belirtildi.
Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı Er- Riyad bölgesinde Haşdi Şabi'ye pusu kurduğunu ve 5 mensubunu öldürdüğünü söyledi. Ubeydi, bölgeye askeri takviye güçlerinin sevk edildiğini aktardı.
DEAŞ militanları önceki gün de Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürmüştü.