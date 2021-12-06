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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından Peşmerge güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 Peşmerge öldü, 5 Peşmerge yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü Deaş tarafından Peşmerge güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 Peşmerge öldü, 5 Peşmerge yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Kerkük kentindeki Kara Salim köyünde Peşmerge güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 Peşmergenin öldüğü, 5 Peşmergenin ise yaralandığı belirtildi.

IKBY'de, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik saldırılar arttı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen DEAŞ saldırılarında Kifri'de 8 ve Makhmur'da ise 13 Peşmerge hayatını kaybetmişti. - KERKÜK

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