Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın Kerkük sınırlarında terör örgütü DEAŞ'ın peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük sınırlarında terör örgütü DEAŞ'ın peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyinde Altınköprü ve Dibıs kasabaları arasında bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı (IKBY) bağlı peşmerge güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Peşmerge güçlerinin Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Hama Ali yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 4 peşmerge gücünün öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda peşmerge gücü ve Irak federal polisi sevk edildiği, Kerkük'te tüm güvenlik güçlerinin alarma geçtiği duyuruldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:34:03. #1.15#

title