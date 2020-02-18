Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü
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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük vilayeti kırsalında düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü.

18.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:12
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın 'ın vilayeti kırsalında düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü.


Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Çakmağa köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.


Saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Kemal, teröristlerin olay yerinden kaçtığını aktardı.

Kaynak: AA
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