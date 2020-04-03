Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı Irak'ın Kerkük vilayetinde devriye görevi yapan askeri araca yönelik bombalı saldırıda 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Irak'ın Kerkük vilayetinde devriye görevi yapan askeri araca yönelik bombalı saldırıda 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran kasabası yakınında devriye görevini yürüten orduya ait araca saldırı düzenlendiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının daha önce yola yerleştirdikleri bombayı aracın geçişi sırasında patlattığını aktaran Harbiye, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını ifade etti.

Harbiye, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA