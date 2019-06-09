Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu biri polis 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Havice ilçesine bağlı Saduniye köyü yakınında tarım arazisinde bir mayının patladığını söyledi.

Bombanın daha önce terör örgütü DEAŞ militanlar tarafından döşendiğine dikkat çeken Kemal, bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bölgede görev yapan Irak Federal Polis gücü mensubu bir kişi ile bir sivilin öldüğünü aktardı.

Kemal, saldırı sonucu tarım arazisinde bulunan ve yaralanan 3 çiftçinin çevre hastanelere kaldırıldıklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA