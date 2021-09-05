Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 12 polis öldü
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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 12 polis öldü

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 12 polis öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 12 polis hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 12 polis hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki el-Reşad kasabasına bağlı Satih köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından polise ait kontrol noktasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. DEAŞ bölgeye gönderilen takviye gücünün yoluna döşediklerini mayınları infilak ettirdi. Iraklı güvenlik güçleri, saldırı sonucu 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Olay yerine askeri takviye gönderilirken, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

Irak'ın büyük bir bölümünü 2014 - 2017 yılları arasında işgal eden terör örgütü DEAŞ, 2017 yılından bu yana ülkeden çıkarılmasına rağmen zaman zaman güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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