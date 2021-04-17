Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 1 asker hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 1 asker hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından havanlı ve silahlı saldırı düzenledi. Dakuk yakınlarında bir köyde bulunan aşiret güçleri ve Irak ordusu kontrol noktalarına düzenlenen havan saldırısının ardından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, 7 aşiret mensubu da yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, DEAŞ militanlarının izini sürmek için bölgede geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün güneyinde zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar düzenliyor. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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