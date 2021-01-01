Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

01.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:14
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirdiği bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir Irak askerinin öldüğü, dört askerin ise yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirdiği bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir Irak askerinin öldüğü, dört askerin ise yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir askeri aracın yoldan geçtiği sırada bombalı saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Saldırının terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, teröristlerin yol kenarına yerleştirdikleri bombanın askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını aktardı.

Nuri, saldırı sonucu bir Irak askerinin öldüğünü, dört askerin ise yaralandığını ifade etti.

Saldırıdan sonra patlamanın meydana geldiği Dakuk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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