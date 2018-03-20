Kerkük'te Deaş Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran kasabası yakınında terör örgütü DEAŞ militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran kasabası yakınında terör örgütü DEAŞ militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bölgedeki DEAŞ militanlarına ait uyuyan hücrelerin", Dibis-Sergaran otoyolunda devriye görevi yapan Haşdi Şabi'ye bağlı güçlere ateş açtığını kaydetti. Kamil, çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi.
Çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Kamil, bölgeye takviye gücün sevkedilmesinin ardından DEAŞ militanlarının kırsal bölgelere kaçtığını ifade etti.