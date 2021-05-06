Kerkük'te DEAŞ saldırılarının artması üzerine güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı
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Kerkük'te DEAŞ saldırılarının artması üzerine güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Kerkük'te DEAŞ saldırılarının artması üzerine güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde son bir haftada DEAŞ mensuplarınca 13 terör saldırısı düzenlenmesi üzerine güvenlik tedbirlerinin artırıldığı açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde son bir haftada DEAŞ mensuplarınca 13 terör saldırısı düzenlenmesi üzerine güvenlik tedbirlerinin artırıldığı açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyine ve özellikle petrol kuyularının bulunduğu bölgelere özel kuvvetlere ait 4 alayın yerleştirildiğini belirtti.

Kerkük'te son bir haftada terör örgütü DEAŞ mensuplarınca 13 saldırı düzenlendiğine işaret eden Nuri, bölgede görev yapan Irak federal polis gücü sayısının da artırılacağını ve destek güç sağlanacağını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

DEAŞ son bir haftada Kerkük'ün Havice ve Dakuk ilçesi yakınlarındaki kontrol noktaları ile kentin güneyindeki petrol kuyularını hedef alan bir dizi saldırı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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