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Kerkük'te DEAŞ polislere saldırdı: 3 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kerkük'te DEAŞ polislere saldırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın polisi hedef aldığı silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü Deaş'ın polisi hedef aldığı silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı.

Irak'ta Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde Kerkük'ün Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ Irak polisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği ve 1 polisin de yaralandığı belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, saldırı sonrası bölgeye çok sayıda takviye güç gönderildiğini ve DEAŞ teröristleriyle yoğun çatışmaya girildiğini duyurdu. Çatışmada 6 teröristin öldüğü, 3 teröristin ise yaralandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz Pazar günü DEAŞ, Dakuk ilçesinde polise silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda 13 polis yaşamını yitirmişti. - KERKÜK

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