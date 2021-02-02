Kerkük'te DEAŞ operasyonunda biri kadın 5 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda biri kadın 5 teröristin yakalandığı açıklandı.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sırasında biri kadın 5 DEAŞ mensubunun yakalandığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin daha önce Iraklı güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, yakalananlar hakkında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb