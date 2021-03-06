Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

06.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:54
Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasır semtinde bir adrese operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını belirten Nuri,

yapılan ilk sorguda yakalananların, güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduklarını itiraf ettiklerini aktardı.

Operasyonun yapıldığı adreste terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ve resmi belge ele geçirildiği bilgisini veren Nuri, resmi işlemlerin ardından yakalananların mahkemeye sevk edildiklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hakan Taşıyan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 20:59:24. #1.16#
title