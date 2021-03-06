Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 3 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasır semtinde bir adrese operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını belirten Nuri,

yapılan ilk sorguda yakalananların, güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduklarını itiraf ettiklerini aktardı.

Operasyonun yapıldığı adreste terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ve resmi belge ele geçirildiği bilgisini veren Nuri, resmi işlemlerin ardından yakalananların mahkemeye sevk edildiklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb