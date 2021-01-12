Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 7 ölü
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Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 7 ölü

12.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:30
Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 7 ölü

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle düzenlenen operasyonda 7 DEAŞ mensubu öldürüldü.

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle düzenlenen operasyonda 7 DEAŞ mensubu öldürüldü.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği operasyonda, Şay Vadisi yakınlarında DEAŞ mensuplarına ait 2 sığınağın imha edildiği ve 7 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Bölgede görevli yapan Irak ordusunun da katıldığı operasyonun iki gün daha süreceği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

???Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden geçen yıllara rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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