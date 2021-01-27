Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 4 ölü
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Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 4 ölü

27.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:22
Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 4 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kemal, operasyonda Vadi eş-Şay köyü yakınlarında örgüte ait 5 sığınağın imha edildiğini ve 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü aktardı.

Polis Müdürü Kemal ayrıca bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ifade etti.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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