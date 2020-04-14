Kerkük'te DEAŞ operasyonu : 24 ölü
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Kerkük, Güncel

Kerkük'te DEAŞ operasyonu : 24 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde, Amerika öncülüğündeki koalisyon gücünün hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir Irak askeri ve DEAŞ mensubu 23 kişinin öldüğü belirtildi.

14.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:30
Kerkük'te DEAŞ operasyonu : 24 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde, Amerika öncülüğündeki koalisyon gücünün hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir Irak askeri ve DEAŞ mensubu 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlere yönelik Kerkük'ün güneyinde operasyon düzenlendiğini söyledi.

Harbiye, Vadi eş-Şay köyü yakınlarında hafif silahlarla yaşanan çatışmalarda bir Irak askeri ile 23 DEAŞ mensubunun öldüğünü ifade etti.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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