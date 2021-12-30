Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı
Irak'ın Kerkük şehrinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı belirtildi.
Irak'ın Kerkük şehrinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı belirtildi.
Irak'ın Kerkük kentindeki farklı bölgelerde Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı belirtildi.
SİBER ZORBALIK SUÇUYLA 13 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, Ulusal Güvenlik Teşkilatı siber zorbalık suçuyla aranan 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ve çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla tehdit ederek para istediği belirtildi. Söz konusu şahısların siber zorbalık suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
(Semir Yemenci-İHA)
Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri