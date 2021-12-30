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Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük şehrinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük şehrinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentindeki farklı bölgelerde Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı belirtildi.

SİBER ZORBALIK SUÇUYLA 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Ulusal Güvenlik Teşkilatı siber zorbalık suçuyla aranan 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ve çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla tehdit ederek para istediği belirtildi. Söz konusu şahısların siber zorbalık suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

(Semir Yemenci-İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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