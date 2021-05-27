Kerkük'te DEAŞ mensubu 2 kadın terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kadının yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kadının yakalandığı bildirildi.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Dakuk ilçe merkezinde DEAŞ mensuplarının kaldığı bir adrese baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda yakalanan kadınların kardeş oldukları, sorgulama sırasında DEAŞ mensubu olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb