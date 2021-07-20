Kerkük'te bayramı namazı kılındı
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Kerkük'te bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan bayram namazından sonra dua etti.

Ülkeye huzur ve barışın gelmesi için dua eden cami cemaati Kovid-19 salgınının sona ermesi ve memleketin her türlü terör belasından kurtulması için ellerini semaya açtı.

Caminin imam hatibi Fethi Mevla cemaate hitabında, tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutladıklarını belirterek, "Allah'tan Kurban Bayramının ülkemize ve memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Allah hepimizi yeni tip korona virüs Kovid-19 salgınından ve ölümlerden korusun." dedi.

Mevla,????İslam dininin temelinde barış, sevgi, kardeşlik ve huzurun olduğunu dile getirdi.

Kerkük'te bayramı namazı kılındı
Kerkük'te bayramı namazı kılındı
Kerkük'te bayramı namazı kılındı
Kerkük'te bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kasım

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