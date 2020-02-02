Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi
Haberler » Güncel » Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi - Haber

Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi

Irak'ın Kerkük kentinde, daha önce Türkmenlerin de tepki gösterdiği "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi.

02.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:34
Kerkük'te

'ın kentinde, daha önce Türkmenlerin de tepki gösterdiği "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi.

Irak Parlamentosu Eğitim Komisyonu Üyesi Hatice Türkmen, yaptığı açıklamada, Kerkük Eğitim Müdürlüğünce yapılan 2 bin 841 atamanın iptal edildiğini söyledi.

Bakanlığın bu kararında Kerkük milletvekillerinin önemli rolü bulunduğuna dikkati çeken Türkmen, iki haftadan beri Bağdat'ta yanlış atama adımından geri dönülmesi için büyük çaba harcandığını vurguladı.

Türkmen, atamaların yeniden yapılacağının altını çizerek, bakanlığın yeni atamalara yeni kriterler getirerek yolsuzluk, torpil ve adaletsizliğin önüne geçileceğine inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler