Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti
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Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulundukları Kerkük K1 Askeri Üssü'nden çekildiklerini ve kontrolün Irak güçlerine geçtiğini belirtti.

29.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:30
Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulundukları Kerkük K1 Askeri Üssü'nden çekildiklerini ve kontrolün Irak güçlerine geçtiğini belirtti.

Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nde bulunan koalisyon güçlerinin çekilerek yerini Irak askeri güçlerine bıraktığını, koalisyon güçlerinin kentin güvenliğine sağlamış oldukları katkıdan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik mücadelede Irak güçlerine özellikle istihbarat ve eğitim alanında destek verdiğini ifade eden Harbiye, bugün askeri, idari ve lojistik anlamdaki mühimmatın da Irak tarafına teslim edildiği bilgisini verdi.

Irak'ta ABD'ye bağlı 9 askeri üs bulunuyor. Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne son zamanlarda üç kez füzeli saldırı düzenlenmiş, Kaim Askeri Üssü de aynı şekilde son aylarda çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA

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