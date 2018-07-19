Kerkük'te 9 patlama: 17 yaralı

KERKÜK - Kerkük'ün farklı bölgelerinde meydana gelen 9 havan topu saldırısında çok sayıda patlamalar meydana geldi.

Kerkük Çocuk hastanesi yakınlarında meydana gelen patlamalarda biri kadın ikisi çocuk 17 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araç hasar gördü.Yaralılar tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın incelemesi için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta başlatılan soruşturma sürüyor.