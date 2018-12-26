Kerkük'te 8 Deaş Militanı Tutuklandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde polis güçleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ'a mensup 8 militanın tutuklandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te iki ayrı adrese düzenlenen baskında 8 DEAŞ'lı tutuklandı." ifadesini kullandı.

Kent merkezindeki El-Kadisiye semtinde baskınların düzenlendiği adreslerde tabanca ve patlayıcı maddelerin de ele geçirildiğini aktaran Kamil, "uyuyan hücre" oldukları tespit edilen 8 kişinin bir yıldır arandıklarını söyledi.

Daha önce Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı köylerde bazı terör faaliyetlerde bulundukları tespit edilen militanların tutuklanarak cezaevine gönderildiklerini duyuran Kamil, bu kişilerin kent merkezinde terör eylemleri hazırlığında oldukları bilgisini de paylaştı.

Kerkük'te dün DEAŞ'a bağlı teröristlerce 19 kişinin kaçırıldığı açıklanmıştı. Irak Federal Polisi Basın Sorumlusu Etir Muhammed olaya ilişkin bölgede gizlenen DEAŞ militanlarının son zamanlarda aktif olmaya başladıklarına dikkati çekerek, saldırıların artması üzerine yakın zamanda bölgede geniş çaplı operasyon başlatmayı planladıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA