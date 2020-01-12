Kerkük'te 38 parça tarihi eser ele geçirildi
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Kerkük'te 38 parça tarihi eser ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda 38 parça tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

12.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:00
Kerkük'te 38 parça tarihi eser ele geçirildi

'ın kentinde düzenlenen operasyonda 38 parça tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Kerkük Müdürlüğü basın sorumlusu Afrasyaw Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda üç şüphelinin gözaltına alındığını dile getiren Kamil, yapılan aramalarda 38 parça tarihi eserin ele geçirildiğini ifade etti.

Eserlerin hangi döneme ait olduğunun bilinmediği söyleyen Kamil, Musul'dan çalınan parçaların, tarihi eserler ile kültür varlıklarından sökülmüş stel ve çinilerden oluştuğunu kaydetti.

Kamil, zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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