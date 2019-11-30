Kerkük'te 3 patlama, 16 yaralı

30.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:03

Irak 'ın Kerkük kentinde eşzamanlı olarak 3 patlama yaşandı, 16 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ahmet Ağa Çarşısı, Harc Çarşısı ve Raşid Köprüsü yanında konulan bomlalar ard arda patladı. Kerkük Genel Sağlık Direktörlüğü patlamalarda yaralanan 16 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Bombalı saldırıların sivillerin yoğun olduğu yerleri hedef aldığı belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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