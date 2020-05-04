Kerkük'te 3 günde yaklaşık 3 bin koronavirüs testi yapıldı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 3 günde yaklaşık 3 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 3 günde yaklaşık 3 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'te son günlerde koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine başlatılan kampanya çerçevesinde sağlık ekiplerinin kentin 26 semtinde ev ev dolaştığını belirtti.

Yaklaşık 200 sağlık personelinin katıldığı kampanyada son 3 gün içinde 3 bin civarında kişiye Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kentte test yapılmayan kimsenin kalmamasının hedeflendiği ve kampanyanın devam edeceği aktarıldı.

Kerkük'te hafta sonu 35 yeni vaka görülmesi üzerine sokağa çıkma yasağı dün akşamdan itibaren yeniden uygulanmaya başlamıştı.

İlk olarak 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te 21 Nisan'dan bu yana hafta sonları tüm gün, hafta içi ise 18.00 - 06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Kaynak: AA