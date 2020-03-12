Kerkük'te 22 DEAŞ mensubu öldürüldü Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük'ün güneyindeki operasyonlarda 22 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük'ün güneyindeki operasyonlarda 22 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Harbiye basına yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde gerçekleştirilen son operasyonlarda 22 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Operasyonların özellikle kentin güneyindeki kırsal ve tepelik bölgelerde devam ettiğini aktaran Harbiye, baskınlarda 46 DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade etti.

Harbiye, bu operasyonların başarılı olmasında bölge halkının desteğinin etkili olduğunu ve kentin güvenliği ile istikrarını bozacak hiç kimseye izin vermeyeceklerini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA