Kerkük'te 2 DEAŞ mensubu yakalandı
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Kerkük'te 2 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük'te 2 DEAŞ mensubu yakalandı
30.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:33

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 DEAŞ mensubunun Kerkük kent merkezine sahte kimliklerle sızdığına yönelik bir ihbarı değerlendirerek, kaldıkları eve baskın düzenlediklerini söyledi.

Baskında 2 DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade eden Kemal, söz konusu kişilerin DEAŞ'a mensup önemli isimler olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve yapılan ilk sorgunun ardından mahkemeye sevk edildiğini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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