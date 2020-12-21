Kerkük'te 111 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kerkük'te 111 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

21.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 00:22
Kerkük'te 111 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinde polis gücü tarafından düzenlenen operasyonda 111 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde polis gücü tarafından düzenlenen operasyonda 111 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kerkük Acil Polis Müdürlüğünden Mazın Garip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin kent merkezindeki Penca Ali semtinde bir adrese düzenlediği baskında 111 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin nereden temin edildiği ve hangi amaçla kullanılacağı hakkında bilgi edinmediklerini aktaran Garip, uyuşturucu maddenin bulunduğu bölgede inceleme başlattıklarını ifade etti.

Kerkük'te 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda da 14 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve 4 kişiden oluşan bir uyuşturucu çetesi yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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