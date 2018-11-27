Kerkük Tarihi Osmanlı Çarşısı alev alev yandı

KERKÜK - Kerkük şehrin merkezindeki Osmanlı döneminden kalma Tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuyumcu ve giyim mağazalarından oluşan 360 dükkanın bulunduğu kapalı çarşı yanarak kül oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Öte yandan dükkan sahipleri alevlerin arasından mallarını kurtarmak için canlarını hiçe saydı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybının olmadığı öğrenildi.