Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki ani artış nedeniyle kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor
03.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:56

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki ani artış nedeniyle kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin hemen hemen her yerinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığını söyledi.

Selman, kentte çalışmaların özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların tespit edildiği bölgelerde yoğunlaştırıldığına dikkati çekti.

Çalışmaların en az 3 gün süreceğini belirten Selman, kentteki tüm cadde, sokak, cami, okul ve devlet kurumlarını kapsadığını ifade etti.

Vatandaşları bu salgın ile mücadele konusunda bilinçlendirmeyi de hedeflediklerini dile getiren Selman, detaylı dezenfeksiyonun akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam edeceği bilgisini verdi.

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te son bir günde 10'u çocuk 48 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Bakan Koca'nın 'Kullanmaya devam edeceğiz' dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı Haber
Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Korona verilerini tek tek yorumlayan Bilim Kurulu üyesi herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi
Korona verilerini tek tek yorumlayan Bilim Kurulu üyesi herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi
Beşiktaş'ta harikalar yaratan yıldız futbolcu kariyerinin sonuna geliyor
Beşiktaş'ta harikalar yaratan yıldız futbolcu kariyerinin sonuna geliyor
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
İBB'den '3 katı fiyatına cerrahi maske alımı' iddialarına ilişkin açıklama
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ahmet Tekdal Fahrettin Koca Hasan Polatkan Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Mete Gazoz Ozan Kabak Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kerkük, koronavirüs vaka sayısındaki artışı nedeniyle dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 22:56:07. #1.15#
title