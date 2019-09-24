Kerkük kaymakamı Türkmen evlerinin yıkımını ertelediği için tutuklanmış

24.09.2019 21:06

Irak'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla iki gün önce tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, devrik Baas Partisi döneminde devlet tarafından gasbedilen Türkmen arazileri üzerindeki Türkmenlere ait evlerin yıkım kararını ertelediği için tutuklandığını açıkladı.

Kerkük Kaymakamı Yayçılı, serbest kalmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklanma kararı hakkında, "Devlet tarafından zorla istimlak edilen Türkmen arazileri üzerindeki evlerin yıkım kararını ertelediğim için tutuklandım." dedi.

Arazilerin Kerkük kent merkezindeki Tisin bölgesinde yer aldığına değinen Yayçılı, devrik Baas partisi döneminde zorla istimlak edilen yaklaşık 17 dönümlük arazinin Türkmenlere ait olduğunu belirtti.

Yayçılı, tutuklanmasının yolsuzluk suçlamasıyla ilgili olmadığını vurgulayarak, "İnsan hakları açısından yıkım ancak o aileye tazminat ödenerek gerçekleştirilir." ifadesini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Kaymakamı Yayçılı'nın tutuklanmasına tepki göstermişti.

Yasa dışı yerleşim sorununun 2003'e kadar dayandığını ve farklı suretlerle uygulandığını belirten Salihi, o dönemin siyasi atmosferi göz önünde bulundurulduğunda kaymakamın tek başına bunu durduracak gücü olmadığını dile getirmişti.

Yayçılı, Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Özel Kuvvetler tarafından hakkındaki "yolsuzluk dosyaları" nedeniyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA