Kerkük İstihbarat Müdürlüğü binasına bombalı saldırı
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Kerkük İstihbarat Müdürlüğü binasına bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde İstihbarat Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük İstihbarat Müdürlüğü binasına bombalı saldırı
28.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:21

Irak'ın Kerkük kentinde İstihbarat Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük'ün el-Kadisiye semtinde bulunan İstihbarat Müdürlüğü binasına girmeye çalışan 2 canlı bombanın biri patlamadan etkisiz hale getirilirken diğer canlı bombanın kapının girişinde kendisini patlattığı bildirildi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre biri subay olmak üzere 3 güvenlik mensubunun yaralandığı açıklandı.

Öte yandan Kerkük'te son haftalarda terör saldırıları ve şiddet olaylarında büyük artış yaşanıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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