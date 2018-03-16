Kerkük Heyetinden Atb Et Borsası'na Ziyaret

Kerkük Valisi Rakan Sait ile vilayet meclisi üyeleri ve bürokratlardan oluşan bir heyet Ankara Ticaret Borsası (ATB) Et Borsası'nı ziyaret etti.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Kerküklü heyet Et Borsası'nı ziyaret ederek tesislerin çalışması hakkında bilgi aldı.

Borsanın Genel Sekreteri Eyüp Ömeroğlu, ATB Et Borsası'nın, AB standartlarında olduğuna işaret ederek, "Amacımız, Ankaralılara sağlıklı ve hijyen şartlarını yerine getiren et yedirmektir." dedi.

ATB Et Borsası tesislerinin sektörde kayıt dışılığı önlediğine dikkat çeken Ömeroğlu, tesislere sağlıksız, hijyen şartlarına uymayan ve kayıt dışı tek gram et giremeyeceğini ifade etti. Ömeroğlu, ATB'nin İslam İşbirliği Üyesi ülkelerle oluşturulmakta olan ticaret borsaları müşterek web sayfasıyla, tüm İslam Ülkeleri arasındaki ticaretin merkezi olacağını kaydetti.

Kerkük Valisi ve beraberindeki heyet Et Borsası tesislerinin gerek yapısı, gerekse işleyişi açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğine inandıklarını belirterek, gördüklerinden etkilendiklerini dile getirdiler.