Kerkük "Hayalet kente" döndü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde ilan edilen 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından kent adeta hayalet kente döndü.
18.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:24
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde ilan edilen 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından kent adeta hayalet kente döndü.
Alışveriş merkezleri ve karşı pazarların kapandığı kentte cadde ve sokaklarında boş olduğu göründü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağın 7 gün daha uzatılmıştı.
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Kaynak: AA