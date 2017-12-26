Kerkük'e İlk Kez Süslü Çam Ağacı

Kerkük şehrinde yılbaşı hazırlıkları başladı ve kente ilk kez süslü bir çam ağacı konuldu.



Yılbaşı hazırlıkları Kerkük şehrinin merkezinde bu sene farklı görsel etkinliklere sahne oldu. Bu yıl geçen yıllara göre daha renkli yapılan süslemeler, şehrin değişik yerlerinde hareketliliğe neden oldu. Vatandaşlar da önceki yılların gerginliğini atıp yeni yıl hediyeleri için hediye pazarına akın etti. Kente ilk kez 5 metrelik süslenmiş bir çam ağacı konuldu.



Selam Düleymi, "Farklı bir yılbaşı yaşıyoruz. Şehrin merkezine ilk kez dev süslü çam ağacı ve güller konuldu. Bu da Kerkük halkının barış sever ve güvende yaşadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Abdullah Felah ise, "İlk kez böyle bir süslü ve gerçek çam ağacı görüyorum. Çok sevindirdi bizi. Bu da güvende olduğumuzu gösteriyor" dedi.



Ali Beyar ise, yakınlarına hediye almaya geldiğini kaydederek "Bu yıl, hazırlıkların çok farklı olduğunu fark ediyorum. Tüm Kerkük halkını Türkmen, Kürt ve Arap olsun gönülden kutluyorum" açıklamasını yaptı. - KERKÜK