"Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının yeniden hizmete geçirilmesi stratejik önceliğimiz"

14.09.2019 21:20

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük-Ceyhan petrol borunun aynı güzergahta ve ilave hatla güçlendirilerek yeniden faaliyete başlamasının Türkiye'nin stratejik önceliği olduğunu söyledi.

Yıldız, Bağdat'ta katıldığı "Irak Enerji Formu" sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerinin iki ülkenin "en stratejik ilişkilerinden" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yıldız, "DEAŞ terör örgütü defedildikten sonra Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının faaliyete geçmesi yeniden gündemimizde. Bu kapsamda Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının aynı güzergahta ve ilave bir hatla güçlendirilerek yeniden faaliyete başlaması bizim için stratejik öncelik." ifadesini kullandı.

İki ülke enerji ilişkilerinin sadece petrol ile sınırlı olmadığını belirten Yıldız, "Irak ile enerji ilişkilerimizin bir boyutu da elektrik. Türkiye, Irak'a elektrik vermek istiyor. Bunun önündeki engellerden birisi, Irak tarafında elektriği taşımak için hatlarda eksiklik olması. Bu eksiklikler giderilirse, önümüzdeki dönemde başta Musul olmak üzere Türkiye'ye yakın bölgelere elektrik verilmesi söz konusu olacak." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Yıldız, Bağdat'taki forumda Irak ve Türkiye enerji ilişkileriyle ilgili konuşma yaptı.

Kaynak: AA