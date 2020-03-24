Kerkük camilerinden halka korona virüse karşı "evde kal" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kerkük camilerinden halka korona virüse karşı "evde kal" çağrısı - Haberler
Kerkük, Irak, Güncel

Kerkük camilerinden halka korona virüse karşı "evde kal" çağrısı

Irak'ın Kerkük şehrindeki camilerden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kerküklülere evde kalma çağrısı yapılıyor.

24.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:36
Kerkük camilerinden halka korona virüse karşı

Irak'ın Kerkük şehrindeki camilerden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kerküklülere evde kalma çağrısı yapılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler vatandaşlarına sık sık önlem alma çağrısında bulunuyor. Irak'ın Kerkük şehir merkezinde korona virüse karşı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cami hoparlörlerinden "evde kal" çağrısı yapılıyor.

Kerkük'te bulunan Tokatlı Cami İmam hatibi Hişam Avcı, "Çok şükür camilerimizde ezan sesi var, 5 vakit ezan okunuyor. Ardından müezzin ezanı bitirdikten sonra 'namazınızı evinizde kılın' çağrısı yapıyor, başkalarının zarar görmemesi için" dedi.

Avcı, "Bizim nasihatimiz kimse evden çıkmasın, çıkanlar da başkalarına zarar veriyor, bu da dinimizde başkalarına zarar vermek kabul edilemez. Zaten nasihat ve kararlara uymayan vatandaşlar ve başka ülkelerde salgın her saat arttı, çok sayıda vatandaşlara bulaştı, onun için ölü sayıları da arttı" ifadelerini kullandı.

Avcı Kerküklülere seslenerek, "Evinizi terk etmeyin. Hastalık olanlar evin içinde başka bir odada kalsın. Hiç olmazsa 1-2 hafta evde kalsın, sıhhati iyi değilse hastaneye müracaat etsin" diye konuştu.

"Büyük bir sıkıntıdayız, büyük bir hastalık var" diyen Avcı, "Bu hastalık başka hastalığa benzemez. Bu hastalığın sonu ölümdür. Bu hastalık nedeniyle ülkelerin ekonomileri hiç oldu" ifadelerini kullandı.

Kerkük'te korona virüs salgınına yönelik kurulan kriz masasının sözcüsü Mervan El-ani, "Din adamları, aşiret şeyhleri ve Kerkük'te önde gelen kişilerden vatandaşlara korona virüs salgınına karşı önlem almaları için nasihatte bulunmalarını istedik. Özellikle camilerde, çünkü rolleri büyük" dedi.

El-ani, "Kerküklülerden ricamız sağlıkları için sürekli el yıkamaları, evde kalmaları ve alınan kararlara uymaları" ifadelerini kullandı. - KERKÜK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Basketbolcu Ender Saraç Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kerkük camilerinden halka korona virüse karşı "evde kal" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:49:50. #1.15#
title