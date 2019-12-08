Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı
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Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı

Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

08.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:06
Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı

Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.


Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınarak tedavi edilen Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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