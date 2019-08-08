Kerimoğlu Evi yeniden canlanıyor

08.08.2019 17:11

Türkülere konu olan, ağıtların yakıldığı Kerimoğlu Eyüp Efe'nin Yerkesik Mahallesinde vurulduğu ev,

Menteşe Belediyesi tarafından yeniden hayat buluyor. 2008 yılında restorasyonu yapılan ve ziyaretçi akınına uğrayan Kerimoğlu Eyüp Efe evi, Menteşe Belediyesi tarafından işletilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yenilenen ve hizmete açılan Kerimoğlu evi hakkında yaptığı açıklamada, "Kerimoğlu Eyüp Efe evinin kültürel miraslarımız içinde yeri çok önemli. Bilindiği gibi burası, dönemin Muğla Valisi Temel Koçaklar'ın desteği ve Mimar Ertuğrul Aladağ'ın restorasyon projesi ile yöresel malzemeler kullanılıp yine yöresel ustaların çalışmasıyla, aslına uygun olarak restore edilmiş tarihi bir ev. 2014 yılından itibaren mülki idaresi belediyemize geçen Kerimoğlu Eyüp Efe evi bugüne kadar belediyemiz tarafından ihale usulü ile kiralanıp işletiliyordu. Fakat son yıllarda gerekli ilginin gösterilmeyip, arzu ettiğimiz şekilde işletilmediğini gördük. Bu nedenle ihaleye vermek yerine, belediye olarak kendimiz işletmeye karar verdik. Ekiplerimiz Kerimoğlu Eyüp Efe evini aslına uygun bir şekilde yenileyip, gerekli tadilat çalışmalarını yaptı. Bahçe düzenlemelerini, evin ve evdeki orijinal eşyaların temizlenmesini, gerekli bakımlarını yaptı. Kerimoğlu Eyüp Efe evini Menteşe Belediyesi olarak artık biz işleteceğiz. Çünkü burası kültürel miraslarımız içinde önemli bir yerde bulunuyor. Buraya sadece bir işletme gözüyle bakamayız. Türkiye'nin çeşitli illerinden Kerimoğlu Eyüp Efe'nin vurulduğu evi görmek için her yıl birçok ziyaretçi geliyor. Kent kültürü ve folkloruna mal olmuş Kerimoğlu Eyüp Efe'nin vurulduğu evdeki eşyalar, ziyarete gelen tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Bu kapıdan içeri girdiklerinde Kerimoğlu Türküsü eşliğinde adeta 100 yıl öncesine yolculuk yapıyorlar. Bu nedenle Kerimoğlu Eyüp Efe Evi bizim için önemli bir değer. Biz bu değerimize sahip çıkmaya, kültürel miraslarımız içinde önemli bir yerde bulunan bu evi korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA