Kerimcan Durmaz, Yapılan O Yoruma Ateş Püskürdü!

Ünlü Dj Kerimcan Durmaz, kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen bir takipçisinin bu isteğini kırmayarak bir yardımda bulundu ve örnek olması gereken bir davranış sergiledi. Ancak bir takipçisi öyle bir yorum yaptı ki, Kerimcan Durmaz o takipçisine ateş püskürdü.

"HEMEN HALLEDİYORUM"

Kerimcan Durmaz, kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen takipçisine 'DM'den numaranı yaz. Hemen hallediyorum.' cevabını verdi. Ancak bir takipçisinin 'Hemen yardım etmiş Kerimcan'ımız. Ben yemedim' yorumu üzerine Kerimcan Durmaz çok sinirlendi.

"O PİS KALBİNİZLE SÜRÜNMEYİ HAK EDİYORSUNUZ"

Kerimcan Durmaz, kötü yorumda bulunan takipçisine 'Siz ne kadar aşağılık ve kötü kalpli insanlarsınız. İhtiyaç sahibi ile görüntülü konuştum. Buna bile kulp buluyorsunuz. Allah hepinizin kalbine göre versin. Ömrünüzün sonuna kadar o pis kalbinizle sürünmeyi hak ediyorsunuz' dedi.