DJ Kerimcan Durmaz Otellerden Sıkılınca Bodrum'da Ev Kiraladı
Sosyal medyada çektiği videolarla üne kavuşan DJ Kerimcan Durmaz, Bodrum'dan ev kiraladı. Kerimcan Durmaz ev tutmasıyla ilgili olarak "Otellerden o kadar şiştim ki" açıklamasında bulundu.
Sosyal medyada çektiği videolarla üne kavuşan DJ Kerimcan Durmaz, Bodrum'dan ev kiraladı. Kerimcan Durmaz otellerden sıkılmış
HER YAPTIĞI OLAY OLUYOR
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaptığı paylaşımlarla zaman zaman olay oluyor. Durmaz kazandığı paraları alışverişe ve tatillere harcıyor.
BEYKOZ'DAKİ VİLLASININ DEKORASYONUNA 200 BİN LİRA HARCADI
Geçen sene Beykoz'da bir villaya taşınan ve evinin dekorasyonu için anlaştığı mimarlık ofisine 200 bin lira ödeyen Kerimcan Durmaz Bodrum'dan ev kiraladığını açıkladı.
YOUTUBE'DAN DUYURDU
Kerimcan Durmaz söz konusu açıklamayı konuk olduğu bir Youtube hesabında yaptı.
"OTELLERDEN O KADAR ŞİŞTİM Kİ"
Durmaz, Bodrum'dan ev tutmasıyla ilgili olarak "otellerden o kadar şiştim ki" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Posta
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