Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan ve ödül alan Kerimcan Durmaz, ödülü almasının ardından Erkan Petekkaya'nın ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Erkan Petekkaya'nın hem TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya hem de ödülü alan Kerimcan Durmaz hakkında ağır eleştiriler yöneltmesinin ardından konu internette oldukça merak edilmişti. Peki Erkan Petekkaya'nın yoğun eleştirilerdiği isimlerden Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Daha önce Kerimcan Durmaz, THY uçağının tuvaletinde cinsel organını gösterdiği görüntüleri Instagram'da yanlışlıkla paylaşmış ve gelen tepkiler nedeniyle ABD'ye yerleşmek zorunda kalmıştı. Bu olayın ardından geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan ve ödül alan Kerimcan Durmaz, ödülü almasının ardından Erkan Petekkaya'nın ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Erkan Petekkaya'nın hem TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya hem de ödülü alan Kerimcan Durmaz hakkında ağır eleştiriler yöneltmesinin ardından konuda ismi geçen Kerimcan Durmaz internette en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda LGBT'lere yönelik şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Periscope uygulamasında yaptığı yayınlarla fenomen olan Kerimcan Durmaz, hem erkek hem de bayan takipçileri tarafından oldukça sevilen, renkli bir kişilik. Şu anda özellikle Twitter, instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında binlerce takipçiye ulaşmış durumda. Kerimcan Durmaz ile alakalı her şey snapchatleri ve paylaşımları ile mi kısıtlı? Elbette değil ! Kerimcan Durmaz, ayrıca oldukça başarılı bir "Make-Up Artist"tir

Sonrasında ise ünlü mekanlarda Dj olarak yer almış, televizyon dünyasında ise Bu Tarz Benim isimli programda jüri olarak yer almıştır. Günümüzde magazin dünyasının ünlü isimleri Kerimcan Durmaz ile aynı kareye girmek için kıyasıya yarışmaktadırlar. Kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan artık saymayı bıraktığını esprili bir dille mikrofonlarda dile getirmiştir.

Kerimcan Durmaz THY uçağının tuvaletinde cinsel organını gösterdiği görüntüleri Instagram'da yanlışlıkla paylaşmış ve gelen tepkiler nedeniyle ABD'ye yerleşmişti.

COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan: Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz? sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı. Şu an YouTube üzerinden videolu içerikler üretmeye devam ediyor.

Televizyon Çalışmaları:

İşte Benim Stilim - jüri üyesi (2016-)