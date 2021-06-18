Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi! Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?
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Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi! Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?

Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi! Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kerimcan Durmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kerimcan Durmaz hakkında merak edilenler. Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi. Kerimcan Durmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kerimcan Durmaz merak konusu oldu. İşte Kerimcan Durmaz hakkında merak edilen Kerimcan Durmaz kimdir, Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Kasım 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: Yeniköy

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir.

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